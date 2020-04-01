大湖鄉復興農路附近擁有許多農耕地，是農民及居民對外的重要聯絡道，水保局3月31日進行現勘。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉栗林村的復興農路，是通往關刀山的主要聯絡道，附近有許多農耕地及住戶，遊客、居民出入頻繁，不過因年久失修，路基掏空導致路面傾斜，用路人經過時險象環生，大湖鄉公所透過立委徐志榮服務處，向水保局爭取修繕經費，3月31日初步會勘，盼早日還給居民1條安全回家的路。

復興農路位於大湖鄉知名的薑麻園休閒農業區內，因野溪沖刷道路邊坡，導致路基掏空，路面出現裂縫及微幅傾斜情形，一旁的護欄也因年久失修受損，缺了一大塊，居民就怕颱風季轉眼就要到了，防汛期間野溪水源更充沛，沖刷加劇，就怕道路隨時會崩塌，行車安全風險大增。

大湖鄉粟林社區發展協會執行長劉鎮燈指出，栗林村的復興農路位於休區內，附近野溪水源充沛，長期沖刷邊坡導致路基掏空，護欄也因風化鋼筋裸露，路況實在不理想，在地居民希望水保局能幫忙，做好水土保持，以免梅雨季山區下起豪大雨會致災。

大湖鄉公所3月31日邀集水保局等單位現地會勘，初步針對基礎結構補強、道路鋪面改善，以及護欄換新等進行討論，居民也積極爭取設置截水溝，避免雨水漫流至路面，農業暨觀光課長蘇雲翰表示，後續將彙整資料由水保局審議委員會審議，希望能順利獲得補助，嘉惠大湖鄉親。

(中時 )