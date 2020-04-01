美國紐約新冠肺炎疫情嚴峻，除了醫療資源大缺，更慘的是，醫護人員也相繼感染病毒，更有護士爆料，被逼迫代病上陣。

紐約市醫院實況。醫護人員日以繼夜照顧新冠肺炎患者。

紐約成為全美疫情中心，情況持續惡化，醫療資源大缺，醫護人員嚴重不足，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）30日公開疾呼，希望全美各州醫護人員幫幫紐約！

古莫公開求救並非沒有道理，因為紐約醫護人員已相繼感染新冠肺炎病倒。《紐約時報》（New York Times）報導，哥倫比亞大學厄文醫學中心（Columbia University Irving Medical Center）的一名主管要求外科醫生到前線作戰，因為半數重症加護病房的醫護人員已經感染新冠病毒，這名主管形容，「加護病房正在爆炸。」

威爾康乃爾醫學中心（Weill Cornell Medical Center）一名醫生描述經過一名重症、已經插管的同仁身旁，擔心自己就是下一個躺在病床上的人。另外一名在紐約市大醫院服務的醫生指出，院內有超過200名醫護病倒。

紐約市至今有2名護士死於新冠肺炎，不過究竟有多人染病，礙於當地醫療系統雜亂無章，目前尚沒有確切數字，掌管紐約市公共醫療體系的健康醫療總局（Health and Hospitals Corporation）發言人表示，現階段不會公布當地醫護人員確診數字。

唯一可以確定的是，紐約醫護人員人心惶惶，內部瀰漫著恐慌氣氛，不僅擔心自己染疫，可能進一步將病毒傳染給病人，更憂心將病毒帶回家，傳染給家人。紐約布朗克斯區（Bronx）雅柯比醫療中心（Jacobi Medical Center）護士萊利（Thomas Riley）就描述，醫護人員宛如被送進屠宰場，每天被迫面對爆滿的急診室，他說當他最近看著急診室的情況，就知道自己和同事都逃不掉了，一定會被感染，病人掙扎著呼吸，醫護卻沒有足夠的口罩和手套。萊利也證實自己和丈夫雙雙感染新冠肺炎，出現咳嗽、發燒、嘔吐、腹瀉等症狀。

醫院主管紛紛寫信整頓、提振下屬士氣，不過信件內容反而更令人沮喪、困惑，甚至語帶威脅。紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian Hospital）外科主治醫師史密斯（Craig R. Smith）在信中寫道，「我們的健康照護體系正在和流行病毒作戰，不管你手上握有任何能使用的武器，你都應該繼續奮戰。」他還說，生病是相對的，除非醫療人員完全暴露在病毒之下，或是出現的症狀嚴重到必須住院，他們才會被准許進行病毒檢測。信件的最後一段他寫道，「意思是你們必須來工作，句號。」

現在紐約前線醫護人員每12小時就必須量一次體溫，所有出現症狀的人，就算還沒有進行病毒檢測，就必須在家隔離至少7天，並且在無症狀狀態下等待3天才能復工。不過布朗克斯區林肯醫學中心（Lincoln Medical Center）的護士烏德爾（Lillian Udell）爆料，自己在身體還很虛弱、還有症狀的狀態下，被要求回醫院上班，她說復工那天情況太混亂，根本不記得自己照顧了多少名病患，勉強值完長班回到家後，咳嗽、發冷症狀再度席捲而來，「我知道它（病毒）還在我身體裡面，我不是只有我自己。」

不過針對烏德爾的說法，紐約市健康醫療總局發言人米勒（Christopher Miller）澄清，從未要求醫護人員抱病上陣。

(中時電子報)