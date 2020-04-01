裕隆3/30申請停牌一天在交易所宣布重大訊息。去年度虧損244.65億，規劃減資彌補虧損。3/31裕隆開盤跳空跌停板，成交40207張並非一價到底，有心要出還是賣得掉。生活經驗讓人對某些股票產生好感，因莫名的好感失去客觀判斷迷失投資方向。裕隆就是血淋淋的例子。

一次提列龐大虧損，媒體解讀快刀瘦身、掃除未爆彈、重新出發。其實都不是，除非遭受詐騙或掏空，沒有公司會忽然賠掉這麼多。如果虧損不是剛發生的事，而是十年來不斷累績的結果，意味過去十年裕隆的財務報表有可能沒有忠實表達實際營運情況，難道真有人相信裕隆是去年才開始走下坡？從99年~107年裕隆每年賺錢，對照提列虧損數字，真是莫大的諷刺。會不會，我們看到的報表，是不是真的報表？例年的獲利數字，是不是真的獲利數字？

除了裕隆，3/31還有另一支爆量跌停的股票東貝，是否如期交出財報尚不得而知，不過卻有聰明的賣盤從去年9月起大量放空東貝、9/25跳空跌停只剩7元也不放過，直到11/21東貝股價剩6.2元融券增至最高峰6754張。何以說是聰明的賣盤？以近期行情為例，散戶放空金像電、玉晶光被軋再自然不過，大漲看不順眼而且從價格上「感覺」有利可圖。6~7塊的股票是不會有散戶想去放空的，一般人根本不知道為什麼會跌。那麼，誰會知道跌到個位數字的股票還會跌？

裕隆會開到迷路，自創品牌無力與大陸車廠競爭，分析市佔與銷售量就不難想像，千萬別被廣告、印象、回憶主導操作方向。至於東貝，從異常的融券變化驚見禿鷹盤旋。兩支爆量跌停的股票，接刀子的人不少，便宜絕非買進股票的理由。為什麼7、6、5、4元都還有人會放空股票，因為不論空在多少，當股票跌到零，賺到的都是全部。

(中華財經台分析師王文良)

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(中時電子報)