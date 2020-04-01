南部地區一名男子約了應召女子到汽車旅館開房間，卻拿了假鈔企圖蒙混白嫖，被小姐發現假鈔拒絕與他上床，男子竟然拿出空氣槍霸王硬上弓，被害應召女子不甘「白幹活」提告，但是告到後來，兩人竟然和解，還同居成了男女戀人。

檢警調查，被告男子深夜無聊，於是上網找了一名在LINE上的女子，約好以8000元到摩鐵開房間戰床。2人見面到房間後，女方要求先付款，未料被告男子拿出一疊混了多張假鈔千元鈔，被女子發現當場翻臉要走人。

這時男子拿出一把空氣槍、電擊棒等脅迫應召女不得反抗，硬是脫光了女子全身，逞得獸慾，隨然事後男子帶應召女到ATM領錢，但是都沒有成功拿到錢，女子稱要報警，被告聞訊逃之夭夭。

這名女子不甘白白幹活沒有拿到錢，於是到警局提告，案經纏訟2年多，這兩名原告與被告，已經取得和解，而且還同居多年，成了一對情侶。

不過法官認為案發時兩人確實素昧平生，小姐面對被告男子惡意先拿假鈔蒙混不給性交易費用，又持空氣槍、電擊棒脅迫，不可能出於自願發生性行為，應屬性侵，所以判處被告7年10月徒刑，還可上訴。

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(中時電子報)