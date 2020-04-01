新冠肺炎疫情引爆全球股災，美股雖在本季寫下歷史新高紀錄，卻也從高點一路下挫逾32%，但在川普政府祭出一連串振興經濟措施，以及全球央行陸續推出無上限的量化寬鬆(QE)，美股近期拉回近20%，外資分析師就認為，美股可能再回測低點，但也有可能不會，最終在年底將回到3,000點大關。

據路透報導，摩根士丹利投資管理（Morgan Stanley Investment Management）應用股票顧問團隊負責人Andrew Slimmon認為，一個股市面對深度且短暫的衰退，大部分持續時間約1年，跌幅平均來到45%，以標普500指數來說，約落在1900點，比3月23日的2,300點還要再跌15%。不過，市場從2月高點一路跌至3月低點來看，幅度約34%，符合短暫衰退的預期。

Andrew Slimmon指出，美股從低點進行一些回測，美國企業也會陸續公布第一季財報，這段期間將是美股的修正期，被視為市場情緒較為低落的階段。

Andrew Slimmon表示，如此一來美股可能很難再探低，證明這是個深度且短暫的衰退表現，標普500指數可能在年底回到3,000點甚至是3,200點的表現，加上標普500指數的成分股殖利率為美國10年期公債收益率的3倍，預期資金最終將回到股票市場。

(中時電子報)