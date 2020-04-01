落選立委李正皓近日轉型名嘴踢鐵板，因為在《關鍵時刻》中未經審慎查證，就隨意唬爛馬來西亞疫情狀況，引發大馬網友不滿，罵聲灌爆他與節目官方臉書；資深媒體人羅友志對此有感而發，近日在臉書自爆遭「某節目」封殺內幕，同時也不忘強調「不一定是當事人節目勿任意影射」。

羅友志在臉書自爆遭某節目封殺內幕，回憶當年基督城大地震到紐西蘭採訪數天，與一位老婦人閒聊，原來對方房屋倒了、丈夫也重傷，但她泰然自若，不吵也不鬧，因為「我們保險制度很完善，政府又值得信賴，我繼續過日子就好...」。

之後羅友志還應邀在談話性節目越洋連線，分享紐西蘭國民對災難的成熟，獲得不錯收視率，於是「某節目」也邀請他去分享同一故事，但對他有一個要求，那就是希望羅友志要講「這位婦人不爭取自己權益，然後丈夫後來不幸，也不妥善處理...於是災難降落『基督城』...是一種『天譴』...」。

對此羅友志相當為難，因為這些話不是事實，也不想讓紐西蘭民眾不開心，未料製作人竟回他：「台灣的節目，外國不會看啦！你說就對了！」羅友志後來還是拒絕了這要求，但從此也被該節目封殺至今。

究竟是哪個節目封殺了羅友志，當然也引發網友瘋猜，不過他早就在文末強調：「不一定是當事人節目勿任意影射」。

(中時電子報)