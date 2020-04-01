新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，防疫社交距離的指引規則，大方向為室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，無法維持距離的情況就一定要戴口罩。對此，台大感染科醫師李秉穎表示質疑，直言「台灣既沒有失控的社區感染，為何要學不戴口罩的外國人對距離的規定？」

陳時中於例行記者會中宣布防疫社交距離的指引規則，大方向為室外至少1公尺，室內至少1.5公尺，無法維持距離的情況就一定要戴口罩。陳時中也表示，現階段不會先想違規「怎麼處罰」的問題，以軟性的政策為主，罰則要再看大家可以配合的情況，再加以訂定。

社交距離資訊一出來後，台大小兒感染科醫師李秉穎在臉書發文表示，「台灣既沒有失控的社區感染，為何要學不戴口罩的外國人對距離的規定？戴口罩就可以防範飛沫傳染，這種規定還要處罰人？所有情侶都要被罰？現在台灣最多的是境外移入與家內群聚感染，政府最好能去所有家中查核家人有沒有保持『社交距離』！」

不少網友看了PO文後，留言「Distancing rule 並沒有規範家庭內部。美國的多數法律規定無法規範家庭生活」、「外國月亮真的沒有比較圓，效果不好，執行難度也高」、「社交距離，蘇貞昌說是一隻手臂的距離，違規先不罰」、「陳時中對於無法保持社交距離的但書是那就戴口罩，既然如此，何不直接規定出門就要戴口罩還比較直接一點。」、「老師這樣沒有順時鐘⋯（逃）」、「在台灣很難執行，除非停止公車捷運」。

社交距離防疫的訊息一出來後，台大醫李秉穎表示質疑，直言「台灣既沒有失控的社區感染，為何要學不戴口罩的外國人對距離的規定？」(圖/摘自李秉穎FB)

(中時電子報)