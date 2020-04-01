網友說晚上7點在全聯看見悟饕便當打折，甚至算下來是6折的價錢，讓許多網友看了暴動了。(圖/摘自我愛全聯-好物老實説FB)

許多超市、賣場會在特定時間推出優惠打折的活動，有網友透露近日晚上7點後去逛全聯，竟然發現知名便當在折扣促銷，照片一出，讓許多身為婆婆媽媽的網友都暴動了。

原 PO 在「全聯好物分享說」社團表示「有人在全聯買過悟饕便當嗎？因為晚7點後會打折，像燒肉便當原價85元，打折後才51元，比去悟饕吃還划算，突然懷念起早期松青超市店裡也有自製便當，那時半價一個才39元，真的俗到不行。」

許多網友看到這個比去店家吃還划算的價格都暴動了，不少人一看驚呼「 全聯有在賣便當？」、「全聯竟然有在賣很好吃的悟饕便當」、「從來沒有看到過全聯有賣便當的+1」、「台中昨天有買到一個6折的當晚餐，好吃」、「不是每間都有，據點很少，要很大間的」。還有人表示超羨慕，「沒看過因該不是每家都有賣吧」、「有些分店沒有熟食區」。

其實，全聯為爭奪外食2千億商機，也搶攻賣熟食、麵包、規劃販賣便當、烤魚、握壽司等熟食。當時就有網友笑說「全聯店員的功力要追上小七了！還要兼賣便當」、「薪水有加？」

(中時電子報)