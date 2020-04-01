施明德還出示郝伯村跟他往來的書信寫道，「我們的基本立場或有差異，但為台灣兩千三百萬人民著想的立場是一致的.....」。施明德提供

施明德還出示郝伯村跟他往來的書信寫道，「不再受自私政客的欺騙，是我們共同的責任.....」。明德提供

行政院前院長郝柏村前天離世，郝龍斌透露，郝柏村臨終願望是「永遠維持台灣的和平與安全」；與郝伯村私交不錯的民進黨前主席施明德昨天受訪表示，「郝龍斌透露這段話，顯示郝伯村已用另類語言來證明台灣已經是一個主權獨立國家」。效忠中華民國就是效忠台灣；這也呼應了蔡英文總統「中華民國台灣」的說法。

施明德當年雖然反對「軍人組閣」，但他認為，當年郝伯村沒有在關鍵時貿然兵變，在中國強大時，也沒靠向中國，時窮節乃見；郝伯村是個不投降、沒有背叛中華民國的將領，擁有軍格及氣節，蔡英文是中華民國、台灣總統，應該頒褒揚令給郝伯村。

施明德還出示郝伯村跟他往來的書信寫道，「讓台灣人民不再受自私政客的欺騙，是我們共同的責任.....」；兩人更成為好友，；施明德說，郝伯村到他家作客，「我有跟他說，你命太好，連問他要喝什麼酒？他都會說，看你喝什麼！『還會跟我嗆聲』。」

施明德回憶，郝伯村人很隨和，只是長相關係，郝伯村來他家很客氣，「給他吃什麼，他就吃麼」。

施明德說，「當年我比較不擔心蔣經國父子，反而擔心軍統政變，一個是郝伯村，一個是王昇」，他擔心蔣死後，台灣會變成中國的一部分，照理來說，他跟郝伯村、王昇等人是天生敵人；但是台灣人有兩種記憶體，郝柏村是屬於中國記憶體，而他是台灣被殖民的記憶體；蔣經國死後，郝伯村隨即宣示效忠新總統，「那是軍事強人了不起的地方」，在那時有那麼大軍權的人，會做出正樣動作，非常了不起，台灣能政權和平移轉，郝伯村是重要角色之一，王昇若當時沒被調去巴拉圭，現在可能不一樣。

施明德說，雖然他反軍人干政，但是他始終認為，民進黨的利益等於國家的利益，民進黨不能等同台灣，「我效忠台灣，但是我不願意效忠民進黨，所以在民進黨執政後，我離開民進黨；他和郝伯村都是跳開黨利益的人；2003年兩人第一次見面，「他還說我是真英雄，美麗島事件還笑傲法庭」。

施明德回憶，那時兩人也談到國家安全問題，都認為「一個國家不能有兩套外交、國防政策」，外交親美絕對唯一的路，兩人也有共識；「他也主動寫信給我，外交跟國防跟美國綁在一起，我們才能活下去」，台灣能和平安定那麼多年，就是美國，除非哪天中國願意跟台灣和平共存，台灣對美國的態度才會改變。

施明德說，「我們兩人唯一不一樣是記憶體不同」，「我要的是台灣是主權獨立的國家，他要中華民國，我可以接受」，「中華民國在台灣」概念是他最早提出，台灣已獨立，名字叫中華民國，李登輝的「中華民國在台灣」、陳水扁的「中華民國是台灣」、蔡英文的「中華民國台灣」，就是這樣一脈下來，後來賴清德初選時也是這個基調。「台灣早已藉中華民國的殼上市成功了」。

施明德還強調， 很多獨派很喜歡罵他，但他始終認為，台灣內部要先和解，「不和解我們如何面對中國」。

當年施明德發起紅衫軍倒扁，他回憶，「郝伯村跟我說，你當初沒有攻進去是對的，否則民主體制就毀了！」郝伯村在兩個關鍵時刻做了對的選擇，所以「我要恭送他，一路順風登向極樂。」

(中時 )