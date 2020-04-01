因YouTube頻道「在不瘋狂就等死」而打開知名度的網紅毛祁生（巴巴烙）3月31日舉行全新EP〈沒有興趣〉新歌發布會，他自嘲是被Youtuber耽誤的歌手，才讓這首新歌，一等就是6年。

毛祁生表示：「18歲就寫完這首歌，24歲終於推出，為了youtube耽誤太多事情了，但也因為Youtuber的身分，讓我更接近想做的事情。」圈內好友屁孩、陳零九、阿達、展榮展瑞、陳天仁、陳大天、楊昇達、沈毅、草屯因仔、小冰、小賴、鍾興民、林聖夫等，也透過祝福短片，恭喜他一圓歌手夢。

毛祁生痛哭。（紅心字會提供）

毛祁生談及新歌〈沒有興趣〉，敘述自己剛從美國回台，身上有種藏不住的傲氣，抱持有夢就要追的態度去拚每一天，絕不改變自己初衷，「這個圈子的確有太多誘惑，幸好，我都沒有興趣。」但他也自嘆，「這個圈子，就算你再積極努力，也不是所有人都能成為歌手、當上演員，我真的不希望老天爺給我的天賦，就這樣耗在網紅這個角色上，我可以很不一樣！」

記者會上好友Gino勁宥驚喜現身，帶來神秘祝福，在現場與毛爸電話連線，一聽到爸爸聲音，毛祁生立刻放聲大哭，「我很喜歡講人生大道理，就是被我的爸爸影響，他是我生命中很重要的學習對象。 」因疫情延燒，公益團體「紅心字會」遭受很大衝擊，他也呼籲社會大眾，除了要面對自身的防疫工作，也能捐贈一些生活用品、防疫物資給有需要幫助的弱勢族群。

(中時 )