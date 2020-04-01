比利時衛生官員今天表示，一名確診感染新冠病毒的12歲女童已經去世，這是比利時首位因新冠病毒死亡的兒童病例，也是目前歐洲已知的最年輕的新冠病 患死者。

據《法國廣播公司》報導，比利時政府發言人安德瑞(Emmanuel Andre)表示，如此年輕的死亡病例「非常罕見」，令人十分震驚。另一名發言人范胡克（Steven Van Gucht）則說，女童病故前連續發燒3天。

比利時當局沒有提供該病例更多的細節，因此未知她是否有其他潛在疾病的問題。

根據官方資料，比利時今天死亡病例暴增192例，較昨天513例死亡總數一口氣增加37%。發言人安德瑞說，其中包括過去24小時內的98起死亡病例，以及前幾天未記錄到的另外94例，這使得死亡總數已達到705例。

比利時有1140萬人口，但卻已有1萬2775個確診病例，其中4920人住院，包括1021位重症患者，整體疫情情況相當嚴重。

(中時電子報)