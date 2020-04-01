交通部長林佳龍在31日晚間宣布，4月1日起大眾運輸全面實施量體溫、戴口罩政策，消息一出引起網路熱議，不少網友直說「公車司機要崩潰了」、「一個一個量要量到什麼時候」、「柚子醫生哭哭」。

林佳龍指出，搭乘大眾運輸要全面量體溫，若二量體溫皆超過37.5度者，禁止上車，所有鐵道車站都必須量體溫，除部分車站使用紅外線測量儀外，其餘則是人工額溫槍測量。除了台鐵、高鐵，高速公路的服務區、客運轉運站民眾也都必須量體溫、戴口罩。

有網友忍不住在PTT八卦版發問「捷運有儀器可以量，比較好奇上午通勤滿死人的雙北公車要怎麼量？司機連站起來都沒辦法了要怎麼量」，底下鄉民紛紛留言：「公車司機要崩潰了吧」、「公車族要哭了，通勤時間直接變兩倍」、「柚子醫生表示：...」、「有夠低能，一個一個量完就中午了」、「每站都放一個人量體溫？抱歉我只想到這辦法XDD」、「公車小姐制度要回來了嘛><」、「司機新技能，用眼睛量體溫」、「量完才上車可能都下午了」。

不過儘管交通部宣布新措施，但由於台北捷運、市內公車等管理權責屬於地方政府管轄，北捷對此回應「交通部尚未強制北捷需要量體溫才能入站，因此仍維持在重點站使用紅外線熱顯像儀，婉拒載運體溫達38度者」，而公車方面則還沒有進一步消息，需等待地方政府公告。

(中時電子報)