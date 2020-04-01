國民黨立委陳玉珍說，「中華民國才是國家，台灣不是」，被行政院長蘇貞昌批評「沒資格當國會議員」。前國民黨主席洪秀柱在臉書砲轟蘇貞昌到底是哪一國的院長？嗆民進黨若要改名，就乾脆修憲改國名、領土，「別再肖想讓國民黨當煞車皮。」

洪秀柱說，她看到媒體報導國民黨立委陳玉珍CHEN YU JEN說了「大實話」，卻被蘇貞昌院長批評「沒資格當國會議員」，讓人不禁想問問蘇貞昌院長，請問你是到底哪一國的院長？到底是哪個國家的憲法賦予你的權力？是台灣國？還是陳玉珍所說的中華民國？

洪秀柱說，「台灣」從來都是地名而非國家，我們的國家叫「中華民國」，憲法規範我們的主權包括自由地區、大陸地區及南海諸島；惟因國共內戰，治權僅限於自由地區（即台澎金馬）。陳玉珍委員是金門的立委，金門屬於中華民國福建省而非台灣省，難道身為行政院長的蘇貞昌不懂？說到底，搞不清楚自己國家名字的人，才真正沒有資格擔任行政院長！

洪秀柱表示，不僅蘇貞昌院長，所有支持台獨的朋友都該想想，既然支持台獨、也把票投給了民進黨，那對於國家的國名、國旗、國歌甚至護照封面有異議，自然該由民進黨提出負責任的修改方式。今天民進黨立院黨團卻要求國民黨「針對護照英文名字修改提出修改版本」，國民黨一直以來都是創立中華民國的政黨，更是捍衛中華民國憲法尊嚴的政黨，對於國家認同更不像民進黨這般錯亂，為何民進黨明明已經完全執政邁入第二個任期，現在竟要求國民黨提版本？

洪秀柱強調，民進黨，請搞清楚你的國家叫什麼名字。要改名，就自己負責任的提出版本，最好乾脆一點，立即將修憲改國名領土排入議程，別再扯嗓子吠、還肖想讓國民黨來當你們的煞車皮！

(中時 )