獨／何維健愚人節雙喜臨門！34歲正式升格人夫 01:052020/04/01 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡歌手何維健，今4月1日凌晨數位發行全新單曲〈找到你〉，除了是出道12年的他，睽違二年發行的個人原創單曲，更以新歌宣布喜訊，34歲正式升格人夫，與粉絲分享婚訊喜悅，愚人節雙喜臨門！何維健選在4月1日這天正式獻上為老婆親筆創作的求婚歌曲，歌詞「我願意照顧你、永遠的呵護你、我願陪著你、拉近我們愛的距離」，甜蜜記錄他對愛妻滿滿的告白，也反映小倆口日常俏皮互動。 何維健4月1日推出全新音樂作品。（Cross Ratio Entertainment提供） (中時 ) #何維健 #愚人節 也許您會感興趣 推薦閱讀 爭鮮推百元新便當 打開超想哭 09:032020/03/30 日常 疫情嚴峻不開玩笑 Google取消今年愚人節活動 10:142020/03/30 科技 愚人節不說謊 美福飯店連假吃住優惠衝一波 11:342020/03/30 旅遊 PO文稱土耳其團有警察確診 2民眾遭送辦 11:292020/03/31 社會 愚人節拿新肺開玩笑 男傳全國強休假消息GG了 18:162020/03/31 生活 蔡英文提醒愚人節勿拿疫情開玩笑 以免觸法 19:292020/03/31 政治 娛樂熱門新聞 劉真最掛心的事 叮嚀辛龍「千萬不要」 - 娛樂 劉真羽化 命理師曝母女感人淚別 - 娛樂 劉真10年親密夥伴心痛「沒見到妳最後一面」 後悔沒說「我愛妳」 - 娛樂 誰是媽媽最愛？紐約州長CNN主播弟驚爆確診新冠肺炎 - 娛樂 命理師震撼！揭劉真靈堂感人一幕 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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