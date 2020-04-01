新加坡歌手何維健，今4月1日凌晨數位發行全新單曲〈找到你〉，除了是出道12年的他，睽違二年發行的個人原創單曲，更以新歌宣布喜訊，34歲正式升格人夫，與粉絲分享婚訊喜悅，愚人節雙喜臨門！何維健選在4月1日這天正式獻上為老婆親筆創作的求婚歌曲，歌詞「我願意照顧你、永遠的呵護你、我願陪著你、拉近我們愛的距離」，甜蜜記錄他對愛妻滿滿的告白，也反映小倆口日常俏皮互動。

何維健4月1日推出全新音樂作品。（Cross Ratio Entertainment提供）

(中時 )