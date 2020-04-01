東港安泰醫院為因應疫情升溫，繼日前啟用獨立採檢室後再次提高防疫規格，「發燒呼吸道特別門診」31日正式開診，除為有效阻隔可能的感染源外，也將分擔急診室的看診壓力。（謝佳潾攝）

蘇清泉指出，大家雖都在冷氣房工作，但因裝備太嚴密不到5分鐘早已汗流浹背，所以請民眾看診時給多點鼓勵、少點脾氣，大家一起平安度難關。（謝佳潾攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，國內確診數突破300例，屏東的確診病例也增至6人，東港安泰醫院為因應疫情升溫，繼日前啟用獨立採檢室後再次提高防疫規格，即日起「發燒呼吸道特別門診」開診，除為有效阻隔可能的感染源外，也將分擔急診室的看診壓力。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉指出，「發燒呼吸道特別門診」就是防疫門診，它是獨立在醫療大樓旁的單獨空間，即日起凡有感冒、類流感或發燒咳嗽等呼吸道症狀的患者，一律到該門診看診而不進醫院，藉此才能有效防範交叉感染及杜絕感染源。

蘇清泉說，防疫門診不同一般門診，醫師看診時需著防水隔離衣、口罩、護目鏡、髮帽、手套等，且跟診護理師也要比照辦理，而病患除能當場進行抽血檢查外，若有需要可直接到對面的獨立採檢室做採檢、照X光，最後還有「得來速」戶外窗口領藥，確保醫病雙方安全。

他強調，防疫門診是分艙分流的進階版，目前國內確診數暴增，且有些還無法追蹤到感染源，就怕是來自社區，加上連假到來部分門診或診所休診，屆時急診室的看診量必定增加，在此非常時期一定要守住防線，絕不能產生院內感染。

他提醒道，防疫門診時間是周一至周五早上9點至下午5點分2班制，由他、院長及全院醫師輪流排班看診，而大家雖都在冷氣房工作，但因裝備太嚴密不到5分鐘早已汗流浹背，所以請民眾看診時給多點鼓勵、少點脾氣，大家一起平安度難關。

(中時 )