四川推500億人幣小微企業「戰疫貸」 04:352020/04/01 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為幫助受新冠肺炎疫情衝擊的小微企業實現低成本融資，根據新浪財經報導，四川財政、金融等部門聯合行動，共同推出總規模約500億元人民幣的小微企業「戰疫貸」。 為確保貸款利率優惠，該貸款利率上限為最近的1年期LPR加50個基點，目前是4.55％，另加上大陸官方財政貼息之後，企業實際負擔的利率將不高於4％。 (旺報 ) #企業 #利率 #貸款 #財政 #貸款利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 放貸2兆人幣紓困 陸銀風險增 04:092020/03/28 焦點新聞 震撼4月天！ 壽險估逾百張保單齊降息 保戶增值回饋金將變薄 04:092020/03/29 財經要聞 降息風起 撐買氣 房貸利率恐續探低 04:092020/03/29 財經要聞 定存短不如長 固定大勝機動 04:102020/03/30 財經焦點 陸規模以上工業企業 平均開工率98.6％ 11:352020/03/30 兩岸 人行重啟逆回購 利率大降20個基點 04:102020/03/31 財經要聞 助中小企融資 人行超力度降息 04:102020/03/31 全球財經 《財政》財政部促公股銀行積極辦理紓困貸款 07:442020/03/31 財經 稅務資料里程碑 財政部開放給政府、學術機構 15:262020/03/31 財經 民營銀行第一槍！中信銀房貸降2碼、信貸降3碼 20:102020/03/31 財經 兩岸熱門新聞 德首次有城市強制特定公共場所佩戴口罩 - 兩岸 陸美團隊從蝙蝠找到新冠病毒抑制劑 - 兩岸 郝柏村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 - 兩岸 WHO：義大利西班牙疫情有趨穩跡象 - 兩岸 川普盛讚俄贈大量援助物資 俄媒酸：還沒宣佈呢！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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