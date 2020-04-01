為幫助受新冠肺炎疫情衝擊的小微企業實現低成本融資，根據新浪財經報導，四川財政、金融等部門聯合行動，共同推出總規模約500億元人民幣的小微企業「戰疫貸」。

為確保貸款利率優惠，該貸款利率上限為最近的1年期LPR加50個基點，目前是4.55％，另加上大陸官方財政貼息之後，企業實際負擔的利率將不高於4％。

(旺報 )