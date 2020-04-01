新冠肺炎來勢洶洶，歐洲以義大利最為嚴重，然全義封鎖措施已收到減緩新冠肺炎疫情傳播之效。據義大利民防保護局31日表示，新冠肺炎新增死亡病例837起，總數達12428起，單日新增數連2天增加，然增幅都不大。

據義大利衛生當局公布的數字裡，該國新冠肺炎的死亡率高達4.25%，高於全球其他國家，義大利醫療資源已非常吃緊，而住進加護病房的病患卻是與日俱增。

為阻止疫情擴散，羅馬當局7日緊急祭出大規模隔離、封城措施，包括封鎖義北倫巴底大區以及另外14個省，全國約1600萬人遭隔離。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）也宣布，全國學校、體育館、博物館、夜店等場所全數暫時關閉。

最新證據指出，儘管義大利病亡人數持續增加，全義封鎖措施可能已收到減緩新冠肺炎疫情傳播之效，義大利擬將把現行封鎖措施至少延長到4月12日復活節當天。

(中時電子報)