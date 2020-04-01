新冠肺炎全球升溫，從亞洲、歐洲到美洲。疫情蔓延也影響全球經濟，全球企業有傳出裁員、甚至倒閉訊息，加上國際油價幾乎崩盤，美股31日收盤重挫，道瓊工業指數跌410點。

美股三大指數下跌！道瓊工業指數重挫410.32點或1.84%，以21917.16點作收。標準普爾指數大跌42.06點或1.60%，收在2584.59點。科技股那斯達克指數滑落74.05點或0.95%，收7700.10點。

值得注意的是，道瓊工業指數和標準普爾指數創下史上最糟的第1季表現，跌幅都超過20%，道瓊指數季跌幅是1987年以來最大，標普指數季跌幅則是2008年金融危機以來最大。

至於歐洲三大股市則受惠大陸工廠活動加速復甦，傳出利多面！倫敦FTSE 100指數大漲2.0%，以5671.96點作收。法蘭克福DAX 30指數勁揚1.2%，收在9935.85點。巴黎CAC 40指數上揚0.4%，收4396.12點。

(中時電子報)