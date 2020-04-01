28歲前女團「Popu Lady」成員宇珊，曾與小她1歲的許凱皓傳出緋聞，近日她自曝感情狀況仍是小姑獨處，還透露：「我很想結婚生寶寶，但對象呢？一直沒有出現。」但2月19日，本刊便直擊她和男友出雙入對，還幫未來婆婆慶生，而且這位新對象，依然比她小1歲。

2月19日當晚，本刊在直擊「宇宙人」主唱林忠諭（小玉）和網紅女友胡尹霏（卡卡）約會之際，同場列席的除了卡卡媽，卡卡的弟弟Josh也帶著女友宇珊，一同為老媽祝壽。晚間近9點，五人享用完鐵板燒後轉往KTV續攤，宇珊與Josh這一對手著牽手，搶在前頭帶路，過斑馬線時也捨不得放手，期間還不時回頭和後頭的小玉、卡卡及卡卡媽聊天。講到開心之處，宇珊完全不矯揉造作地張嘴大笑，看來五人已相當熟悉彼此，關係絕非一般。

宇珊在KTV為男友的媽媽慶生，出場時沒牽著男友，而是隨侍在略有醉意的未來婆婆身旁。（由左而右：小玉、卡卡、宇珊、卡卡媽、Josh）（圖／本刊攝影組）

這「一家五口」晚上9點多進場，一路唱到深夜11點半才準備打道回府，出場時宇珊沒牽著男友，而是隨侍在略有醉意的未來婆婆身旁，非常有禮貌地勾著對方的手走出KTV大門。當門口的花販湊上前來時，卡卡媽一把將花接下並付款，轉身把花交給宇珊，接著表情略顯嚴肅地指導兒子如何體貼另一半、適時地討女生歡心。

卡卡媽幫兒子送花討宇珊歡心，看來非常滿意這位明星準媳婦。（由左而右：宇珊、卡卡媽、Josh、卡卡）

由卡卡媽親自下海示範的「求愛小劇場」看來，宇珊早已得到未來婆婆的認可；一旁的卡卡則是抓緊機會，用手機拍下這珍貴的一刻。兩對愛侶互相道別後，小玉和卡卡轉往居酒屋，繼續愈夜愈美麗的約會行程，宇珊和男友則帶著未來婆婆一起搭計程車離去。

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(中時電子報)