自《大學生了沒》入行的宇珊，曾和節目班底許凱皓傳出緋聞，還穿同款情侶鞋逛街、看電影；2018年兩人更相約同遊美國，但對外只以「好朋友」相稱，沒正面認愛。這次宇珊有了新對象，除了互相追蹤IG，日前她還罕見地對男友發文按讚，數天後男方卻火速刪文，似乎是想保護這段戀情。雙子座的宇珊，對姊弟戀似乎情有獨鍾，從許凱皓到新歡Josh Hu，連兩任男友都是小她一歲的弟弟。

雖然宇珊的歌唱事業停擺多時，但在演藝圈依然十分活躍。除了2018年在女團選秀節目《創造101》闖出名號，現在手上還有《超級同學會》節目主持和戲劇《姊妹們追吧》等工作。在社群媒體擁有19萬粉絲的她，不忘借用自身的人氣，與男友的姊姊卡卡培養感情；2月27日她與卡卡合拍影片上傳IG，果然幫卡卡增加不少粉絲，男友也來湊熱鬧，留言「可以喔」。

「Popu Lady」成員的戀情，始終各自精采，除了與「鼓鼓」呂思緯穩定交往已久的大元，情纏陳柏霖超過七年的庭萱，去年底再度被本刊直擊和男友家人一同吃燒肉，陳柏霖罕見地低調認愛，還甜曝家人滿喜歡女友。宇珊曾表示，已說好要當庭萱的伴娘，但已收服未來婆婆的她，極有可能超前隊友的進度，從「Popu Lady」晉升為首位「Popu Wife」。

去年9月，宇珊在IG與男友Josh等人合影。（圖／翻攝自宇珊IG）

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庭萱去年被本刊直擊與陳柏霖約會，據傳好事已近。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)