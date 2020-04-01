國際原油價格近期屢屢腰斬，國內油價雖也連帶下跌，卻遭網友質疑跟不上原油價格變化，嘲諷消費者對油價調降還不是很有感。立委也發現中油多年來都未公開浮動油價公式中的重要參數「7D3B」，即七成杜拜（Dubai）及三成北海布蘭特（Brent）原油參數，經濟部能源局卻不吭聲，讓油價全憑中油「說了算」。

本刊進一步追查，不僅援引參數呈現黑箱作業，就連能源局與中油的美元匯率計價也不同，立委及消基會呼籲經濟部應督促「浮動油價公式」增列更能彈性調整的機制，以維護消費者權益。

新冠肺炎疫情席捲全球，各地封城鎖國導致消費力道嚴重下滑，原油需求冷清，加上沙烏地阿拉伯與俄羅斯的油價戰爭，國際原油價格幾乎呈墜崖式下跌。根據財經網站資料顯示，今年元月北海布蘭特原油和杜拜原油大跌迄今，跌幅都在六成以上，反觀國內九五無鉛汽油價格從元月六日的29.1元降價到上週20.5元，只調降不到三成，難怪消費者狐疑四起。

現階段中油浮動油價公式採用兩種參數，一是「7D3B｣國際原油指標價格參數，也就是以七十％杜拜原油價加計三十％布蘭特原油價；另一項是前兩周國際原油周均價變動幅度（國際原油周均價參數），再將美元換為台幣，就是每周國內汽、柴油稅前批售價的調整基準，該基準再與日本、韓國、香港、新加坡等四地稅前油價比較，最終制訂出下一周國內油價，每周日對外公佈。

然而進一步探究後發現，能源局油價參數來自「路透系統」，也就是國際媒體通訊社路透社調查的國際油價資訊，但中油參數卻是引用「普氏」（Platts），也就是蒲氏能源系統公司提供的國際油價資訊，兩者內容原本即不同。立委林奕華指出，中油迄今從未公開購油參數，也就是「普氏」中的「7D3B」購油參數，連主管國內能源供給的最高主管機關經濟部能源局都要不到，只能以「路透系統」數據替代，中油宰制油價，消費者唯一能做的就是乖乖買單。

「國內油價只要多漲一角，中油每月即可超收1.1億元，一年下來就可多收10幾億元，獲利相當驚人，林奕華說。讓消費者在意的是，北海布蘭特及杜拜原油從今年一月每桶60、70美元的高價，到三月底已經跌到每桶30美元以下，原油價格砍半，國內油價雖然配合跟著下跌，但為何外界有疑慮，關鍵之一就是因中油計價參數還不夠透明，立委建議中油應立即對外公開7D3B的D（杜拜）、B（布蘭特）原油價格參數，而非只是單純的牌告油價。

能源局則告訴本刊，雖然經濟部長要求能源局的油價參數應該與中油使用的油價參數一致，但當能源局請中油提供相同參數時，得到答覆是「普氏」拒絕提供政府公開使用資訊，也就是說，中油用來計算油價的參數，政府無從監督，立即遭質疑能源局身為能源主管機關卻叫不動中油、還替中油緩頰，強調能源局的數據僅是提供油價趨勢的參考，能源局的任務是平穩能源供給，油價部分必須問國營會，也讓立委不禁質疑主管機關是否自廢武功？

中油油品行銷事業部副執行長邱垂興接受本刊採訪時則表示，浮動油價機制是從民國96年起實施，包括油價公式及油價參數都曾經時任行政院長蘇貞昌拍版定案，中油是國營事業，員工也算公務員，油價該降的部分一定會降，絕不可能少降，請民眾務必相信中油。此外，針對中油引用的7D3B詳細參數內容，受限於普氏能源系統公司的要求，屬於商業機密，無法對外公開。

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(中時電子報)