今年3月，29歲的「蛇姬」林采緹與腥夫胡睿兒簽字離婚，只要辦完登記手續，就能恢復自由，兒子則交給胡睿兒的爸媽照顧，還表示「如有任何的交集都只是因為兒子」，不難看出對這段婚姻徹底心寒。本刊發現，近日林采緹身邊似乎有位交情匪淺的「口罩男」，2人不但一同上山享美食，甚至女方「抓兔子」完，男方還會接手「產物」，十分呵護。

三月二十一日凌晨近一點，本刊在台北市東區一家燒烤店，直擊身穿低胸白色上衣的林采緹，與幾名友人在店內品嘗美食，還不時到外頭的人行道抽菸聊天，話匣子大開的她，更不計形象地當街大笑。

林采緹與口罩男站在路邊抽菸聊天，聊到開心處不時大笑。（圖／本刊攝影組）

凌晨兩點半，林采緹與一名身穿黑上衣與牛仔外套的「口罩男」，一同離開燒烤店，肩並肩漫步在台北街頭，過馬路時口罩男自然地伸手牽著林采緹，親密的舉動，透露著兩人交情匪淺。

口罩男對林采緹百般呵護，深怕喝了酒的女神走路不穩。（圖／本刊攝影組）

林采緹與口罩男接著前往附近另一家餐酒館，待到凌晨四點，才搭乘計程車離去。車子剛開動，口罩男便將頭靠在林采緹的肩膀，不久女方似乎不勝酒力，開始彎身低頭。十三分鐘後，兩人在林采緹位於台北市大同區的住處附近下車，只見她提了一袋疑似嘔吐物的東西，並伸手擦嘴，但步伐仍算正常；走著走著，口罩男竟順手接過「那一袋」，扶著林采緹的腰護送進家門後，再搭計程車離去。

上計程車前兩手空空的林采緹，下後提著一包疑似嘔吐物，還一邊擦著嘴。（圖／本刊攝影組）

養精蓄銳後，下午四點林采緹步出家門，坐上路口的一輛黑色轎車，直奔新北市新店山區。車子停妥後，林采緹與開車的男子沿著步道一路上山，仔細一看，這位男子就是陪林采緹「抓兔子」的口罩男；當時已是傍晚五點，兩人選在天色漸暗的時間爬山，不知是想親近大自然，或是為了享受黃昏時光。

極樂台北一晚後，林采緹與口罩男上山接近大自然。（圖／本刊攝影組）

林采緹與口罩男抵達一處平台便停下來聊天、擦汗，接著繼續有說有笑地走到一家餐廳，由於當時距離打烊時間僅剩半小時，兩人點了些輕食，草草吃完後便在昏暗的燈光下離去。晚間七點半左右，他們驅車來到台北市濱江街的果菜市場，口罩男見林采緹的秀髮被背包夾到，細心地幫忙整理，這如此親暱的舉動，林采緹完全沒有拒絕，接著兩人就直奔「上引水產」的高級火鍋店用餐。

對林采緹照顧無微不至的口罩男，吃飯時也貼心為她服務。（圖／本刊攝影組）

經過近兩個小時的用餐時間，晚間九點兩人走出餐廳，林采緹邊走邊摸著肚皮，似乎覺得不夠過癮，又驅車直奔大安區一家法國手工甜點店。直到十點半，林采緹才滿足地離開，搭口罩男的車到住家附近下車，結束甜蜜的一晚。

等電梯時，口罩男還幫林采緹整理頭髮。（圖／本刊攝影組）

比起林采緹的約會行程滿檔，舊愛胡睿兒這陣子則忙著在網路大曬親情，秀出不少兒子的騎車照，感情似乎仍是空白。

大快朵頤海鮮後，林采緹與口罩男滿足地摸著肚皮走出餐廳。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)