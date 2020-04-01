29歲的「蛇姬」林采緹與腥夫胡睿兒在今年3月簽字離婚，只要辦完登記手續，就能恢復自由，兒子則交給胡睿兒的爸媽照顧，還表示「如有任何的交集都只是因為兒子」，不難看出對這段婚姻徹底心寒。本刊發現，近日林采緹身邊似乎有位交情匪淺的「口罩男」，2人不但一同上山享美食，甚至女方「抓兔子」完，男方還會接手「產物」，十分呵護。

為了賺零用錢，林采緹十八歲開始當模特兒，但首次接外拍，卻被誘騙拍了露點照；二十一歲時，她因模仿《航海王》的「蛇姬」造型而竄紅，接到許多活動邀約。不過，在娛樂圈還沒闖出一片天，林采緹就因感情狀況頻頻上版面，二○一二年她曾被媒體爆出，和當時的男友奶油哥哥租了二十二本漫畫，拖了半年沒還，積欠金額逾八千多元，戀情意外曝光。

與奶油哥哥交往時，林采緹因為積欠漫畫租金，意外使得戀情曝光。（圖／翻攝自奶油哥-Troy楊子黎臉書）

二○一四年，林采緹被拍到與「Under Lover」成員胡睿兒夜唱，傳出兩人互有好感。隔年他們頻頻在IG曬恩愛，卻死不認愛，直到了二○一六年九月一起吸毒被抓、被外界冠上「毒鴛鴦」封號後，兩人就沒有任何顧忌，開始愛得高調。

胡睿兒與林采緹2年前因懷了兒子「夏天」而結婚，無奈日前已簽字離婚。（圖／翻攝自林采緹臉書）

林采緹二○一八年三月，在社群網站宣布懷孕，五月帶球嫁給胡睿兒，在雙方家人見證下登記結婚。但同年六月、林采緹臨盆前，胡睿兒被控在夜店性侵酒醉女子，當時他表示和對方是「兩情相悅」才發生關係，後又改口當天「硬不起來」，沒有性行為，女子身上被檢出自己的體液，只是因為他在旁「DIY」所致。

檢方根據事發現場的監視器畫面，依《乘機性交罪》起訴胡睿兒，胡睿兒最後以四十萬元與被害人達成和解，被台北地院判兩年徒刑。當時林采緹還力挺腥夫，表示「早就知道此事，我也會陪他一起面對。」

爆發性侵案的一個月後，胡睿兒與林采緹的兒子「夏天」出生，胡睿兒還被目擊浪子回頭，勤於照顧坐月子的老婆，但孩子並沒有讓他們夫妻關係更為緊密。二○一九年五月，胡睿兒為了性侵案現身法庭，當時他透露：「老婆懷恨在心，情緒不是很好，自己只能盡量做到最好。」顯示婚姻已岌岌可危。

林采緹與男子約會的當天，胡睿兒貼出兒子的騎車照大曬親情。（圖／翻攝自胡睿兒IG）

今年年初，林采緹參加節目錄影時，表示已搬到娘家去住，正準備與胡睿兒簽字離婚，「不會要求贍養費，只會討論兒子的監護權。」還大方承認追求者眾，不過談戀愛的心態已和過去不一樣，現在把賺錢當首要目標。相信林采緹經歷過這麼多感情風波後，已懂得如何尋找「對的人」。

近期勤跑通告的林采緹，盼望努力工作存錢接兒子回家。（圖／狼谷競技台提供）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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(中時電子報)