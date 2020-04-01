日本IPPA（特定非營利活動法人智慧財產振興協會）月前替16家成人片商，向刑事局檢舉台灣「iav19」網站違法盜播影片，報案時還點名在台被封為「AV教主」的「一劍浣春秋」（劍大）。警方日前破獲該網站，確實發現它提供大量日本盜版AV片，會員付費後即可上網看「海賊版」（盜版），不法獲利超過上億，目前正在深入偵辦中。

目前日本共有280家片商授權IPPA進行海外查緝、告發侵權者，該協會在台灣也有辦事處。刑事局指出，IPPA來檢舉時指「iav19」網站竟和知名AV評論網站「av NO.1」鏈接，而「av NO.1」是由綽號「AV教主」的「一劍浣春秋」（劍大）所主持，IPPA期盼警方深入調查。

警方追查發現，該盜版業者利用跨境雲端主機，提供大量日本盜版AV片，會員只要線上付款後，即可「每月399元看到飽」。3月中，警方兵分多路收網，逮捕負責營運、收款的王姓嫌犯等7人，依違反《洗錢防制法》、《著作權法》送辦；而高橋翔子、明里紬等人氣AV女優得知訊息，特地穿上白浴袍自拍「愛的啾咪」影片，感謝台灣警方。

據悉，由於在這1波緝拿行動中，警方暫無實證顯示劍大參與侵權，因此尚未要求他到案說明。IPPA台灣辦事處一名員工則強調，「iav19」一案確實有疑點，但在未獲總部授權前，暫無法透露「商業機密」，但已將相關蒐證移交警方繼續調查。

一劍浣春秋經營的AV NO.1網站與盜版網站有鍊結，讓日商、警方皆認為內情不單純。（圖／翻攝AV NO.1官網）

「我知道IPPA受到東京總部很大的壓力，因為常常今天日本才上片，台灣就馬上看得到。他們（日本片商）盯上他（劍大）很久了，這個人在台日兩國都很有名，但都對他很感冒。」1名幹員表示。另1幹員則指出，之前知名AV女優波多野結衣、三上悠亞等，打算來台參加劍大舉辦的活動，有日本片商拉不住還曾放話「無法再保護她們的權益」。

對此，一劍浣春秋表示，警方要查就查，反正是沒有的事，而對於盜版網站與他的網站鏈接一事，他說盜版嫌犯是透過外包商向他買廣告，「我真的不知情，IPPA指我是幕後黑手，如果之後他們要發聲明，我也會發聲明。」

本刊另也致電IPPA，盼能親訪代表羽部康裕，請其詳述懷疑一劍浣春秋與盜版商有關的細節，但該協會人員表示，因疫情嚴峻，東京總部隨時可能召回羽部代表，暫無法受訪。

因警方屢助破盜版，IPPA除頒感謝狀，還找來大牌AV女優拍片給「啾咪」。（圖／IPPA提供）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)