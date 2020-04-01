擁有280家片商會員的日本IPPA（特定非營利活動法人智慧財產振興協會），向台灣警方檢舉「iav19」盜版網站，還點名「AV教主」一劍浣春秋（劍大）與其關係匪淺。而除日本人外，外號「情趣女王」的網紅SallyQ也曾PO文，指日本片商都對劍大「恨死了」，甚至揚言絕不和他往來。

2017年間，SallyQ在PTT發表一篇名為「日本AV片商徵才」文章，內容提及：「在台灣講到評論AV，最為人熟知的當然就是一劍浣春秋，2014年時，Max-A（日本成人視頻製造商）跟幾家片商想要推女優來台灣，我就推薦他們找一劍浣春秋，畢竟在台灣講到AV，他最有份量，日本片商也都知道他，不過很可惜的都是負面評價，片商們講的咬牙切齒，表示絕對不可能跟他往來！」

當時，雖然不少鄉民看了紛紛敲碗「想聽劍大的八卦」，卻有人吐槽SallyQ：「一劍的評價既然是負面，怎麼成人展還找他合作？」SallyQ則解釋：「成人展是XX論壇舉辦，XX論壇上面有什麼廣告？一堆吃茶、盜版；一劍浣春秋在以前某節目訪問就說過，網站每個月靠那些盜版網站的banner（網路上的橫幅廣告）收入，就有六位數，這其實都不算八卦，我以為大家都知道。」

情趣女王SallyQ就曾在PTT上對鄉民透露，指日本不少片商社長提到一劍浣春秋都咬牙切齒。（圖／翻攝PTT）

鄉民「pennymarkfox」看了SallyQ的回答後留言：「應該是盜版的問題吧？台灣真的會買正版AV的根本很少。」SallyQ又回：「每家片商一講到一劍浣春秋都恨死了，畢竟片商就是要靠賣正版賺錢，只要跟盜版合作的，就不會是片商的好朋友。但是經紀公司不同，只要可以讓女優賺錢，要女優幹什麼都可以。」

對此，一劍浣春秋表示，警方要查就查，反正是沒有的事，而對於盜版網站與他的網站有鏈接，他說盜版嫌犯是透過外包商來買廣告，「我真的不知情，IPPA指我是幕後黑手，如果之後他們要發聲明，我也會發聲明。」而對於SallyQ的指控，一劍則表示：「她要怎麼講我也沒辦法，反正不是事實就對了。」

本刊另也致電IPPA，盼能親訪代表羽部康裕，請其詳述懷疑一劍浣春秋與盜版商有關的細節，但該協會人員表示，因疫情嚴峻，東京總部隨時可能召回羽部代表，暫無法受訪。

SallyQ爆料日本AV片商與一劍浣春秋之間的關係。（圖／黃耀徵攝）

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(中時電子報)