日本IPPA向台灣警方檢舉盜版網站「iAV19」，刑事局日前逮王嫌等7人送辦。據悉，日本人報案時曾點名一劍浣春秋」（劍大）與該集團有關，但警方仍深入查證中。被網友封為「AV教主」的劍大，其實已成名多年，直到今天，依然維持每天看15部片子寫評論、分享的創作能量，且即便年逾40歲，仍「興致勃勃」有辦法至少「2天來1次」。

本刊調查，45歲的劍大本名黃正，已婚，他過去受訪時曾透露，11歲時到親戚家玩，無意間看到A片，從此瘋戀著迷，一般人是「看完開心就算了」，他卻很愛研究。劍大考進政治大學新聞系後，曾因失戀而「發狂看片到高峰」，據說當年女友目前仍是某電視台當家主播。

大學畢業後，劍大如願進入媒體擔任新聞部編輯，仍未忘情最愛的「愛情動作片」，閒暇時總在部落格分享A片、女優的閱後心得。劍大筆名「一劍浣春秋」的「一劍」，指的除了是手中的筆，也有「陽具」的暗喻；原意為「洗滌」的「浣」，則化為帶有情色意味的動詞；「春秋」則是要記錄AV女優的一切。

在媒體陸續報導下，2008年間劍大開始竄紅，並創辦「av NO.1」網站評論片子、介紹AV女優，分享許多最新資訊；之後每月更舉辦女優來台的「攝影會」、「見面會」等。於是，劍大漸漸成為「AV達人」、「AV教主」，而「av NO.1」則躍為「華人最大成人新聞情報站」。

2015年間，劍大「AV副業」的收入已遠遠超過正職，索性離開新聞圈，全心當起「網路創業家」，不僅舉辦AV相關活動，並販售相關商品等；即使再忙，劍大仍不忘初衷，每天至少看15支A片，PO出4到5篇文章分享。此外，劍大也曾透露，婚後至今，雖然年紀大了，仍至少維持「2天1發」的「休閒活動」。

對於遭檢舉，一劍浣春秋表示，警方要查就查，反正是沒有的事，而盜版網站與他的網站鏈接一事，他說盜版嫌犯是透過外包商向他買廣告，「我真的不知情，IPPA指我是幕後黑手，如果之後他們要發聲明，我也會發聲明。」

本刊另也致電IPPA，盼能親訪代表羽部康裕，請其詳述懷疑一劍浣春秋與盜版商有關的細節，但該協會人員表示，因疫情嚴峻，東京總部隨時可能召回羽部代表，暫無法受訪。

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(中時電子報)