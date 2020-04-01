日本IPPA協會駐台人員因常提供線索請警方偵查，被不少盜版業者視為「眼中釘」，不僅協會代表（最高主管）曾當街遭圍毆、被「反將一軍」挨告，甚至有知情者語出驚人說：「IPPA裡幾乎每個日本人都被打過。」

據悉，總部位在日本東京新宿的IPPA（特定非營利活動法人智慧財產振興協會），成立於2011年，主要業務為協助會員海外宣導、海外查緝或告發盜版，目前旗下的片商會員共有280家，其台灣辦事處位於北市大同區，負責人為羽部康裕。去年2月，羽部康裕在辦事處樓下買早餐時，突遭3名戴口罩的惡煞拿球棒追打，不僅造成全身多處受傷，手機也被砸爛。

IPPA在台代表羽部康裕（左）。（圖／讀者提供）

警方根據監視畫面抓到嫌犯後，他們聲稱是「他（羽部康裕）擋到路，我們才動手。」然而，檢方深入調查卻發現實情並不單純。原來，1家情趣用品店的賴姓店長，因被IPPA檢舉販賣盜版，一怒之下以每人5萬元代價，教唆3名惡煞「報仇」，最後賴男與3惡煞全遭起訴。

去年底，又有1名楊姓盜版業者屢遭檢舉心生不滿，竟找人到北市中正區的正版A片店「東京熱便利屋」（IPPA管理），購買8部「調教性虐綑綁片」，並有計畫性地拍下購買過程，之後控告羽部康裕等人涉嫌「販售猥褻物」、「妨害風化」等。檢方根據大法官解釋，今年二月予不起訴處分。

對於遭檢舉與盜版業者有關，一劍浣春秋表示，警方要查就查，反正是沒有的事，而對於盜版網站與他的網站鏈接一事，他說盜版嫌犯是透過外包商向他買廣告，「我真的不知情，IPPA指我是幕後黑手，如果之後他們要發聲明，我也會發聲明。」

本刊另也致電IPPA，盼能親訪代表羽部康裕，請其詳述懷疑一劍浣春秋與盜版商有關的細節，但該協會人員表示，因疫情嚴峻，東京總部隨時可能召回羽部代表，暫無法受訪。

台灣盜版AV片的業者猖獗，讓日本正版片商一年至少損失幾十億台幣。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)