小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（28日）新聞重點。

【1】蘇揆批失格 陳玉珍反將一軍

國民黨立委陳玉珍日前質詢陸委會主委陳明通時表示，中華民國包括台澎金馬，中華民國當然是國家，但台灣不是。行政院長蘇貞昌昨赴立法院進行施政總質詢前，炮轟陳玉珍「沒資格當國會議員」。陳玉珍隨後提醒蘇院長，他當的是中華民國的行政院長，而非台灣國的行政院長。

【2】孕婦揹巾綑兒女落水 奪4命

南投樟平溪東山吊橋下，昨傍晚傳出溺水案，懷有2個月身孕的30歲吳姓婦人，疑和4歲兒子及2歲女兒落水，警消將3人打撈上岸後，均明顯死亡，並赫然發現，吳疑用揹巾和繩子將子女和她綑綁在一起，造成3屍4命的人倫悲劇。警方初步排除外力介入，檢警將於今日相驗，釐清死因。

【3】炒作ECFA終止 假議題唱雙簧

海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否10年到期終止，再度挑動兩岸政經敏感神經。其實打從去年10月開始，相關議題就在陸續在台灣發酵，但回顧來龍去脈，其實皆為台灣單方面拋出，一方面示警，一方面又打預防針稱對台影響不大，反觀大陸則是被動回應，也未搬出「九二共識」這類的政治詞彙，間接證成只是假議題，純屬刻意炒作。

【4】朱立倫：再加逾10倍資源救經濟

新冠肺炎疫情對全球經濟面帶來巨大的衝擊，政府雖然也提出多項措施救經濟，但前新北市長朱立倫認為規模遠遠不夠，至少要再增加10倍的資源，除了更多的現金補助，有關產業供應面的斷鏈危機，也要提前做好準備。

【5】潘若迪劉雨柔李愛綺 揪眾運動找回健康

新冠肺炎疫情緊張，餐飲、影視等行業大受影響，健身行業也受到小幅波及，劉雨柔、李愛綺及潘若迪各自經營的健身房及健身教室業績出現1到2成波動，他們則為防疫各出奇招，量體溫、噴酒精、多消毒是基本原則，還重金購入臭氧機，甚至請來專業消毒公司，就是要在運動中找回健康！

(中時電子報)