國民黨主席江啟臣今天下午將在中常會頒發聘書給新任考紀會主委葉慶元，及苗栗縣以外的21縣市黨部主委。據悉，縣市黨部主委幾經波折，其中包括昨天定案的台南市黨部主委由副祕書長謝龍介續兼、台南市黨部主委顏文正留任、南投縣由議長何勝豐接任等，都是昨天才定案。

據悉，過去縣市黨部主委分選任、派任兩種，這次全部採派任，除了苗栗縣黨部主委尚待協調，其他21縣市第一波敲定者，有7位是請辭後慰留或新任者，包括台北市黃呂錦茹請辭後接受慰留、新北市由曾任3屆立委的前跆拳國手黃志雄接任、基隆市由書記長蔡智穎升任、南投縣由議長何勝豐接任、彰化縣為曾任員林市長的縣議員張錦昆接任、連江縣由立委陳雪生接任，宜蘭縣則是議長張建榮請辭主委後，前晚終於接受江啟臣慰留。

其餘14縣市黨部主委共13人，都是現任者留任，包括桃園市邱奕勝、台中市顏文正、台南市謝龍介、高雄市莊啟旺、新竹縣陳見賢、新竹市許修睿、雲林縣許宇甄、嘉義縣市蔡明顯、屏東縣廖婉汝、花蓮縣張峻、台東縣吳秀華、澎湖縣許國政及金門縣石兆瑉。

據指出，苗栗縣因縣長徐耀昌與前縣長劉政鴻雙方各有矚意人選，尚待協調，其餘縣市黨部在人事就位後，將立即展開黨務檢討及調整，其中13位留任者，黨中央將視各地黨務推動情形，必要時仍會予調整。

(中時 )