台中太平民宅凌晨火警 現場2屍身分待查 07:432020/04/01 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中太平火警2屍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市太平區新高路10巷一處民宅，今（1）日凌晨3點多傳出火警，消防迅速撲滅後，在2樓卧室發現兩具屍體，身分與性別仍待查。 據東森新聞報導，初步了解，該處民宅為一對母子居住，但兒子上大夜班，當時不在家，另一個人的身分仍待查。 (中時電子報) #台中 #火災 #火警 #2屍 #民宅 #身分 #凌晨 #台中太平 也許您會感興趣 推薦閱讀 造林農田火災頻傳 原因不單純 04:102020/03/28 地方新聞 桃園男上夜班 遭隨機持刀刺死 09:092020/03/28 社會 居家潛藏火災因子專家傳授防火秘訣 14:412020/03/28 社會 國4豐潭段 最長隧道貫通 04:102020/03/29 地方新聞 男凌晨捕魚未歸 全身遭網纏住溺斃 11:352020/03/29 社會 古代日本女人首次穿內褲 竟是為了保命？ 16:062020/03/30 歷史 更安全 Apple Watch第六代傳升級支援Touch ID 16:192020/03/30 科技 清明燒金紙火災多 消防員曝辛酸：得「侵墳踏墓」 18:452020/03/30 社會 桃市府實名制今上路 刷市民卡身分證 16:242020/03/31 生活 婦人賞櫻車牌離奇消失 警逐戶協尋竟在這找到 17:292020/03/31 社會 社會熱門新聞 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 漁光島愛愛又一波 這次沒帳篷影片曝光 - 社會 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 「帳篷做愛」女主角正面曝光！ 網友指疑似是「一條線」比基尼辣妹 - 社會 板橋富家男檢疫隔離兩度趴趴走 罰40萬強制集中檢疫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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