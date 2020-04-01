台中市太平區新高路10巷一處民宅，今（1）日凌晨3點多傳出火警，消防迅速撲滅後，在2樓卧室發現兩具屍體，身分與性別仍待查。

據東森新聞報導，初步了解，該處民宅為一對母子居住，但兒子上大夜班，當時不在家，另一個人的身分仍待查。

(中時電子報)