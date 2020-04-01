南韓國內近日除了新冠肺炎疫情，「N號房」事件也鬧得沸沸揚揚，沒想到又有另一件令人髮指的性侵案被爆出。一名國中二年級的女學生被其他2名男同學強行灌醉性侵，甚至遭毒打毀容，導致身心受創；她的母親忍無可忍，在青瓦台請願網站指控，加害者試圖脫罪，事後還開心全家出遊，不僅如此，警方辦案態度消極。

受害者母親請願內容指出，事件發生於2019年12月23日約凌晨1點，女兒被2名同年級的男學生威脅，如果不來公寓赴約、喝酒，那麼「今天就要把你殺了」；最後女兒喝醉了，被拖到沒有監視器的28樓梯間性侵，期間2名男學生手段兇殘，不但朝女兒的臉吐口水、吐痰，還以猜拳的方式決定誰先性侵。

（圖／翻攝自青瓦台網站）

更令人髮指的是，2名男學生居然還拿剪刀及徒手毆打的方式，毀容女兒的臉。受害者母親悲憤地說，女兒最後接受了3周整形外科手術及2周的婦產科檢查，沒想到2名男學生仍不放過他們，把女兒的裸照散布到社群媒體上，或者打電話到家裡以不堪言語嘲笑，導致全家受不了搬離原本的居住地。

不僅如此，其中一名男學生的家長找來律師，試圖幫自己的兒子脫罪，接著全家還一起出遊，簡直毫無悔意。受害者母親表示，他們否認所有事實，且警方的辦案態度也相當消極；警方稱，目前只能透過另名加害者的DNA做比對，但如果對方拒絕，他們也無能為力。

受害者母親感到相當無助，因此決定透過請願，讓更多人知道這件事情，幫助他們伸張正義；她認為，國家有保護社會弱勢群體的責任，因此必須逮捕這些加害者，以防止性侵犯受害者繼續受到傷害，不能因為犯下重罪的加害者是年人的就縱容、輕判，法律應要檢討及重視。截止至今（1日），已超過25萬人連署。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)