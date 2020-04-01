台中市西屯區重慶路1日凌晨傳出火警，消防局快速到場撲滅火勢。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

3名民眾跑到2樓遮雨棚求援，幸好消防人員快速到場，將他們一家人脫困。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市西屯區重慶路1日凌晨2時46分傳出火警，4層樓透天房子，由於3樓有煙竄出，民眾向消防局報案，立即出動搶救，黎明分隊江小隊長率隊到場，發現建物外觀2樓頂遮雨棚有3名民眾受困待救，消防人員經架梯並協助引導位於遮雨棚的3名民眾至1樓脫困，其中1名男姓背部及手部共計29％、2度燒燙傷；另1名女性、吸入性嗆傷，2名意識皆清楚，送往台中榮民總醫院救治，消防人員清查火場內部未發現其他傷者，初判起火原因待查，由大隊火調人員調查鑑定。

今日凌晨消防局2時46分獲報重慶路一處民宅發生火災，派遣黎明、中港、水湳、西屯分隊及第六大隊，出動各式消防車16輛、救護車3輛、消防人員55名，第六大隊組長謝承達到場指揮救災，消防人員2時52分即到場搶救，經布置水線，3時20分火勢控制，3時21分撲滅火勢。

現場有1名年約64歲男姓，在火場中逃出， 背部及手部共計29％，造成2度燒燙傷；1名女性、年約30歲，吸入性嗆傷，2名意識都清楚，無生命危險，送往台中榮民總醫院救治。

消防人員到場搶救時發現，現場為4層樓建物，煙從三樓竄出，建物外觀的2樓頂遮雨棚有3名民眾受困待救，消防人員架雙節梯並協助引導位於遮雨棚的3名民眾至1樓順利脫困。

屋主驚魂未定的說，今天凌晨正在睡夢中，聽到巨響，嚇醒以為是地震，起床發現火勢猛烈，趕快叫醒家人，還好妹妹已將80多歲的母親背下樓，他和妻子與女兒，跑到2樓遮雨棚，幸好消防人員快速到場，將他們一家人脫困。

消防人員清查為3樓RC結構、4樓鐵皮加蓋獨立建物，3樓3間臥室全面燒燬、4樓倉庫全面燒燬，燃燒面積約150平方公尺，頂遮雨棚待救，消防人員架設雙節梯引導民眾下樓，其中2名民眾輕傷送醫，經清查火場內部未發現其他傷者，初判起火原因待查，現場交由大隊火調人員調查鑑定。

(中時 )