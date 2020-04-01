新冠肺炎來勢洶洶，許多國家紛紛採取封城、鎖國策略，印度也不例外。新德里有一名從事送貨員工作的男子，想回家卻因為政府下令封城，讓他沒有大眾運輸工具可以搭乘，遂決定走路回距離新德里288公里的老家，卻疑似走到一半因為太過勞累不幸暴斃身亡。

根據Outlook India外媒報導，新德里一名39歲的男子辛格(Ranveer Singh)，在新德里擔任貨運工。最近因當地政府下令封城，導致大眾運輸工具全部停駛，想回到距離新德里288公里，位於中央邦莫雷納(Morena)老家的他，便決定走路回家，沒想到走到大約215公里處左右，卻疑似太過疲勞暴斃身亡。

印度首都新德里和中央邦莫雷納距離約288公里。辛格走到距離新德里215公里的雅格拉市(Agra)時，便突然倒地不起，送醫急救後不治，死因為心臟病發作猝死。當地警方初步研判，辛格極有可能因長途跋涉太過勞累，才會不幸猝死。據偵辦此案的員警庫瑪(Arvind Kumar)表示，辛格在走路回家途中，曾有商店老闆請他吃東西補充體力，但沒過多久便聽到他直喊胸口痛，接著就暴斃身亡了。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)