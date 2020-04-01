新冠肺炎疫情蔓延全球，引爆全球股市劇烈震盪，上市櫃公司對此紛紛實施庫藏股自救。金管會統計，截至3月30日，今年以來已實施及實施中的庫藏股件數已達230家，預計及已執行總金額合計達611.83億元。

金管會3月接連祭出救市措施，12日鼓勵上市櫃公司舉辦法說會及實施庫藏股，17日鼓勵金融業逢低進場承接績優股，19日限制每日盤中借券放空額度、放寬信用交易抵繳擔保品範圍，19日加碼祭出有條件限空令，明訂跌幅逾3.5％的個股隔日不得放空。

面對股價下殺危機，上市櫃公司近來也積極實施庫藏股自救。證期局副局長張振山表示，今年截至3月30日，已有17件庫藏股執行完畢、已執行金額19.29億元，尚有213件正在執行中，預計執行總金額達592.54億元。

據證期局統計，實施庫藏股自救的前三大上市櫃公司產業類股，依序為電子零組件業33件、半導體業21件、其他電子業20件，金融業則有8件。

(時報資訊)