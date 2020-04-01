連鎖餐飲集團瓦城（2729）2019年合併營收48.99億元、稅後淨利3.6億元、每股盈餘（EPS）15.51元，再度締造「3高」佳績。面對新冠肺炎疫情衝擊，為保障全體同仁工作權益，董事會決議全體董事決議不領去年酬勞、總經理3月起不支薪，為首家啟動自救的餐飲業者。

瓦城董事會通過2019年股利分派案，仍決議擬配息10元，盈餘配發率約64.47％。配發金額雖為近5年低點、仍連6年配發逾1股本。以31日收盤價194元計算，現金殖利率達約5.15％。公司將於6月23日召開股東常會，全面改選董事。

瓦城2019年第四季淡季營運轉弱，合併營收11.44億元，季減11.11％、年增11.3％，仍創同期新高，但毛利率51.2％、營益率5.74％雙創近3年低點。歸屬母公司稅後淨利0.46億元，季減59.26％、年減2.99％，每股盈餘（EPS）2.02元，亦雙創近3年低點。

不過，在前三季營運暢旺下，瓦城2019年合併營收創48.99億元新高，年增13.92％。毛利率53％、營益率9.69％，低於前年53.85％、10.23％。雖然業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利仍達3.6億元，年增2.25％，每股盈餘（EPS）15.51元，亦雙創歷史新高。

瓦城2019年完成展店19家，總店數成長15％、連2年達雙位數成長，帶動來客數突破860萬人次新高。受惠台灣多品牌策略持續帶動成長動能，配合成本控管及規模經濟效益顯現，2019年營運再創「3高」佳績，連7年賺逾1股本。

展望今年，面對新冠肺炎疫情造成的嚴峻考驗，瓦城築起3大防線應戰，包括致力打造安心用餐體驗，啟動節約措施、精準控管成本費用、提升營運效率，以及積極布局外送、外帶市場，擴大銷售管道爭取新商機。

瓦城表示，集團旗下瓦城、1010湘、時時香、大心等全台81家門市，目前均提供外帶服務，服務上線後深獲家庭客信賴。同時，集團也同步深化與外送平台合作，共有59家門市上線服務，盼透過提供多元選擇滿足不同客群，推助營收動能。

瓦城指出，集團帳上現金流量充足、財務體質健全，支應短、中長期資金需求無虞。由於推估疫情結束後市場仍需經歷恢復期，為兼顧股東權益報酬仍決議配息10元，並啟動自救措施因應，以保障全體同仁工作權益為首要目標，同時兼顧股東及顧客權益，齊心面對挑戰。

(時報資訊)