鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）受邀舉辦線上法說，董事長朱復銓表示，由於新冠肺炎疫情影響復工進度，預期2020年首季營收將年減4～6％，但毛利率可望略優於去年同期，營益率則與去年同期相當。至於第二季市況仍尚不明朗，需進一步觀察疫情發展。

樺漢董事會通過2019年股利分派案，擬配息4元、配股1元，合計派利5元，盈餘配發率約37.82％，分創近6年及歷史低點，以31日收盤價150元計算，現金殖利率約2.67％。朱復銓表示，主因大環境不明朗，需保留較多現金以因應市況變化。

樺漢2019年第四季合併營收245.42億元，歸屬母公司稅後淨利3.7億元，每股盈餘（EPS）4.49元，三者齊創新高。公司表示，成長主要動能來自智慧電網、軌道交通、工業互聯網及半導體業務，營運表現優於預期。

樺漢2020年2月自結合併營收51.95億元，月減15.28％、年增2.33％，改寫同期新高。稅後淨利0.43億元，年增近1.53倍，每股盈餘（EPS）0.52元。累計1～2月合併營收113.27億元，年減0.41％，仍創同期次高。

朱復銓指出，公司先前因應中美貿易戰提前布局，將產能移至中國大陸以外地區生產，目前中國大陸產能占約30％，已較2年前的約45～50％明顯降低。因此，面對新冠肺炎疫情衝擊中國大陸生產活動，公司在中國大陸的產能受影響程度仍可控制。

朱復銓表示，2月以來營運雖受疫情影響，但中國大陸廠區產能自2月下旬起逐步回升，3月中旬後已回復正常水準。雖因供給受限，預期首季營收將年減中個位數百分比（4～6％），但毛利率可望略優於去年同期，營益率則與去年同期相當。

同時，觀察個別產品線狀況，朱復銓指出，樺漢工業網安及工業互聯網解決方案（IoT Solutions）仍將持續成長。其中，近期陸續接獲醫療物聯網（IoT）設備需求及視訊會議系統急單，可望對今年營收及獲利表現有所助益。

不過，朱復銓也坦言，由於新冠肺炎疫情於全球延燒，使第二季市況產生不確定性，認為仍需觀察1～2個月才會較為明朗。因此，今年雖有新業務及新產品線挹注，但考量疫情持續影響，目前預期全年毛利率將持平去年表現。

(時報資訊)