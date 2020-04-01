新冠肺炎疫情影響上市櫃公司2019年財報申報進度，金管會表示，共有7家上市櫃公司申請展延公告申報期限，其中6家已獲准展延，僅LED封裝廠東貝因文件不齊而未獲核准，今（1）日起將暫停交易。

因應疫情致使會計師無法親自赴中國大陸查帳，金管會對此允許會計師可採視訊、文件掃描或傳真等替代方式查核2019年財報。若仍無法如期公告申報，上市櫃公司應在3月27日前、興櫃及公發公司應在4月28日前，向金管會提出展延申請。

證期局副局長張振山表示，共有7家上市櫃公司申請展延公告申報期限，包括勝悅-KY（1340）、東貝（2499）、太設（2506）、東森（2614）、如興（4414）、大略-KY（4804）及光麗-KY（6431）。

張振山表示，勝悅、太設、東森、如興、大略、光麗等6家公司均受中國大陸封城防疫影響，會計師出具文件表示替代查核無法解決問題，將與中國大陸會計師事務所合作協助查帳。其中，光麗獲准展延至4月24日，其他5家則獲准展延至4月30日。

至於東貝則申請展延至4月30日，但因更換會計師，在沒有會計師出具表達意見、檢附文件不齊狀況下，展延申請未獲金管會核准，股票自今（1）日起暫停交易。張振山表示，東貝已接洽新會計師事務所接手查核，積極因應無法如期公告申報年報的相關問題。

(時報資訊)