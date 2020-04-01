精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(4月1日)的國際新聞重點。

【1】 全球確診破82萬逾4萬死 美死亡數超陸

新冠肺炎在全球確診破82萬、逾4萬死。美國疫情在數周內升溫新冠肺炎確診者同日增至181099人，死者的數目達3606人，超越大陸官方公布的死者數字。

【2】 日調高對台旅遊警示 最快3日起禁從台入境

日本外務省31日把對台灣旅遊疫情警示從第1級調高為第3級，並擬要求包括日本人在內的所有入境者，從入境日起在家中和住宿地點等隔離14天，預估最快4月3日起禁從台灣入境。

【3】 新冠肺炎重來 美專家：今秋大爆發

國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇表示，第二波新冠肺炎疫情佷可能在秋天爆發，不過屆時情況將截然不同，因為美國已提升了檢測、確認，並隔離新冠肺炎患者的能力。

【4】 蓬佩奧提台北法案 助台在WHO發揮適當作用

蓬佩奧表示，美國國務院將幫助台灣「以適當的角色」幫助台灣參與世界衛生組織，並表示美國支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。

【5】 亞太疫情才開始 WHO官員：準備大規模社區傳染

世界衛生組織（WHO）西太平洋區域主任葛西健3月31日表示，亞太地區的新冠肺炎疫情離結束還很遠，目前各國祭出的各項防疫措施只是在「為大規模社區傳播爭取時間」，並呼籲各國要做好準備。

(中時電子報)