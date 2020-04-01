董至成21年婚姻觸礁，現和老婆羅若云協議離婚中，不過卻卡關，據悉是財產談不攏，董至成大肆和友人抱怨老婆，羅若云氣憤他一開口就是5千萬元起跳爭產，離婚進度陷入膠著。

據《鏡週刊》報導，董至成認為自己在這段婚姻付出很多，卻換來這樣結果，並指責女方婚後都沒工作，她名下的不動產、積蓄都是他「拚了老命賺的」，即使羅若云已提「財產各半、不拿贍養費」，董志成仍對外營造委屈處境。

不過女方閨密透露，羅若云很不滿董至成公開放話，還向她開口就是5千萬元起跳爭產，但羅若云也不是結婚後都沒付出，除了負責教養兒子，還幫董至成理財、打理演藝工作，加上她自己有收入，財產也有家裡給的，如今被對方說得好似都沒付出，對她來說不太公平。

現夫妻倆能談得只剩下錢，且董至成一下說兒子監護權給妻，一下又變夫妻共有，離婚進度嚴重卡關，對此，董至成回應：「現在都交給律師處理，在協商中，沒有新進展，謝謝關心！」

(中時電子報)