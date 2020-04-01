歐買尬(3687)、強生(4747)、均豪(5443)股票自109年4月1日起預收款券，並每5分鐘撮合一次。

茂為歐買尬數位科技公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年4月1日起10個營業日(109年4月1日至109年4月16日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

強生化學製藥廠公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年4月1日起10個營業日(109年4月1日至109年4月16日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

均豪精密工業公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年4月1日起10個營業日(109年4月1日至109年4月16日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

此外，櫃檯買賣中心亦公告聯光通公司(4903)上櫃有價證券自109年4月6日起採預收款券交易。

櫃買中心表示，聯光通公司就櫃買中心查核重大支出時，未能提供合理說明及相關內部文件，且於109年3月27日發布重大訊息表示有獨立董事發現公司疑似最近有不明重大支出，於審計委員會中對該公司相關議案表示保留意見。今因聯光通公司於109年3月30日重大訊息說明記者會未能具體說明並釐清109年3月買進高空作業車、中古車、吊車及上櫃公司股票等支出之必要性、交易程序之合理性，以及如何有效控管與保全公司營運資金等疑義，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第14款「於重大訊息說明記者會之說明未能釐清疑點，本中心基於保障投資人權益認有必要者」之情事；另查該公司前揭重大現金支出未依規定執行且內部控制制度亦未依人員異動作適度調整，內控制度之設計及執行等有重大缺失，核有業務規則同條項第19款「本中心基於其他原因認有必要者」之情事，考量本案對股東權益有重大影響，櫃買中心基於保障投資人權益，爰公告聯光通公司上櫃有價證券將自109年4月6日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

(時報資訊)