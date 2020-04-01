2020總統選舉，總統蔡英文獲得817萬餘票順利連任，更創下史上最高得票數！對於疫情延燒，蔡總統說為全力投入防疫工作，暫停總統就職活動籌辦工作，只要疫情還有疑慮，520將不會舉辦大型群眾活動，一切從簡。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，這是一個有智慧的決定。

游盈隆在臉書指出，2020大選轉眼間已經過了近三個月。接下來，台灣政壇最重要的事就是520總統就職，蔡英文總統第二個任期正式開始。他認為，這是蔡的大事情，也是台灣的大事情。蔡英文總統就職演說要講什麼？應該講什麼？會提出一個讓台灣人興奮、歡喜、滿意、感動的未來四年施政願景嗎？大家都非常期待。

然而，總統就職前四個月，遇到疫情全面爆發，不僅中國大陸，歐美先進工業民主國家也受到非常嚴重的傷害和衝擊，台灣防疫表現相對較好，但也已經有322人感染，五人死亡。他說疫情會延續多久、會對全世界人命和經濟造成多大的傷害？沒有任何專家敢斷言。但它對人類帶來的傷害絕對超過2003年SARS百倍以上。

游盈隆表示，目前看來，這場百年難得一見的新冠肺炎不會那麼快結束，但是地球、世局、國事、人生會繼續運轉下去。2月26日，蔡英文總統表示，為全力投入防疫工作，暫停總統就職活動籌辦工作，只要疫情還有疑慮，520將不會舉辦大型群眾活動，一切從簡。「這是一個有智慧的決定」。隨著疫情肆虐全球，520總統就職的日子漸漸逼近，蔡英文的下一個總統任期將如何展開？她將在下一個四年寫出什麼樣的歷史新頁？她會打造出何種可被後代子孫懷念的傳奇？她會為台灣做出什麼樣的、歷史留名的豐功偉業？成為大家開始思考和討論的時候。

(中時電子報)