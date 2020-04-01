高雄市長韓國瑜面臨罷韓風波，國民黨前副秘書長、前組織發展委員會主委張雅屏接受媒體採訪，悲觀認為，韓國瑜被罷免機率很高，最後若通過的話，韓國瑜再起之路已廢。不過，張這句話徹底惹怒韓粉，怒喊國民黨該清黨了！怎麼現在這個時候，自己人還欺負自己人！

張雅屏臉書。

對此，張雅屏在臉書上回應表示，若罷免案是他提的、他正積極出錢出力推動罷免，那麼確實應該清黨；但是如今他正面對韓國瑜提出建議，表示若罷免案過了，韓國瑜等於廢了，以上論點卻被韓粉吵著應該要清黨，那麼他只能說，繼續以這種「減法」的方式打仗，必敗！

張雅屏坦白指出，若真的為韓市長憂心的韓粉，是繼續這樣動輒砍抓自己人祭旗，「這樣的韓粉支持者本身就是造成罷免的原因之一」！如果退出國民黨可以成功反罷韓，那麼他將會欣然離開，但還是建議這些怒火中燒的韓粉，應該要好好的與高雄朋友深談，這才是解除罷韓危機的根本之道！

(中時電子報)