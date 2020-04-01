機場染疫風波，喝杯咖啡竟然就中鏢，胸腔暨重症醫師黃軒分享，機場是病菌集散地，而80%的乘客的手都帶病菌，這些不乾淨的手又會接觸許多物品和人，提升染病風險，因此提醒大家務必要勤洗手。

醫師黃軒在臉書分享，機場是病菌的超級集散地，乘客身上藏更多病菌。根據麻省理工學院（MIT）的研究顯示，機場內有80%的乘客手帶病菌，而些髒髒的手又去摸桌椅、餐具、廁所和行李等，使環境充滿病菌。

黃軒也分享，該研究也以流行病學模式來模擬「洗手」將如何影響病毒擴散。結果顯示，全球各大機場中有60%乘客好好洗手，就能減緩69%的全球疾病傳染。甚至，只要有30%的乘客手是乾淨的，傳染疾病的影響也能降低24%。

新冠肺炎跨國大爆發，黃軒建議，現階段別去逛機場或搭飛機。研究也認為，機場是傳播病毒影響最大的地方，尤其是連結跨國航班起降的國際樞紐機場，按理論及推延「其影響力最慘了！」

最後黃軒也提醒，乘客若沒有「勤洗手」，千萬別和人家熱切的喝咖啡，日前台灣爆發的機場染疫風波，喝杯咖啡遭傳染，就是非常典型的例子！

【本篇獲黃軒醫師授權轉載】

(中時電子報)