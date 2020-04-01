小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（1日）財經重點。

【1】勞退發銀彈 640億提前委外

台股新活水來了！勞動部勞動基金運用局辦理新制勞工退休基金109年度第一次國內投資（絕對報酬類型）委託經營評選結果31日揭曉，由台新、安聯、保德信、統一、國泰、野村、復華、群益等八家投信公司，取得640億元簽約資格，將伺機進場救市。

【2】3月驚魂過後 台股最壞時刻已過？

驚魂3月天，台股31日收3月月線大跌1,584點，跌幅為14.03％，拉出一根長黑棒，成交值為4.27兆元；累計第一季更重挫2,289點、跌幅19.08％，全都寫下11～30年來新紀錄。多位投資專家認為，若疫情未擴大、5月中旬上市櫃公司第一季財報也符合預期，台股最壞應已過。

【3】15檔虧轉盈 可望引爆買盤

上市櫃企業2019年財報出爐，根據統計，去年虧轉盈的公司共計96家，組成黑馬特攻隊，其中，成交量較大者包含南電（8046）、威剛（3260）、新鉅科（3630）等15檔，市場交投活絡下，買盤點火機率高，有機會擔綱第二季強勢指標。

【4】比大蕭條還慘 美國恐新增4,700萬人失業

新冠肺炎對美國就業市場的衝擊浮現，已有數百萬人為此丟飯碗，但最糟的還在後頭。根據聯準會（Fed）經濟學家分析預估，粗估全美總就業人口數恐因疫情而新增4,700萬人失業，使失業率飆高至32.1％，比經濟大蕭條時期還慘。

【5】三星宣布 退出LCD面板慘業

三星顯示器將全面退出LCD面板產業！三星顯示器31日發信通知所有客戶，決定到2020年12月底為止、將終止所有LCD產品供應，以加快轉向QD display事業（量子點OLED）。由於LCD面板業務陷入虧損，對於三星來說形同雞肋，因此決定今年底將全面關閉南韓境內的LCD面板廠，至於大陸蘇州廠因為蘇州市政府和華星光電都有股份，因此三星計劃把股份全面出售。

(中時電子報)