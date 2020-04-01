司法院大法官31日在憲法法庭召開通姦罪的辯論庭，法務部代表主張通姦罪合憲但遭圍剿，聲請人及司法院代表、鑑定人法律學者一面倒，都認為通姦罪手段與目的性沒有關聯性，希望大法官宣告違憲。庭末審判長諭知擇期宣判。

聲請釋憲的吳志強及張淵森、林孟皇等法官主張，通姦罪無法通過比例原則的合憲性檢視，單獨懲罰相姦者小三或小王的刑事訴訟法條款，也有違憲之虞，況且夫妻要不要忠誠不關國家的事，難道離婚也要國家用刑罰禁止？

法務部次長蔡碧仲則是拿出民調數據，指有逾8成民眾反對通姦除罪化，如果多數人民贊成廢除通姦罪，必須由立法機關來修法，18年前司法院大法官已作成通姦罪合憲解釋，不須要另行變更或補充解釋。

刑事訴訟法的主管單位、司法院刑事廳廳長彭幸鳴表示，只處罰相姦者的條款違反性別平等原則，作出差別性待遇，司法院礙於修法須經法務部及行政院會銜，且立法院審議變數大，希望大法官直接宣告通姦罪違憲。

蒞庭的法庭之友紀惠容，也舉出婦女團體協助的案例，指稱一名大學狼師性侵女學生，卻反遭狼師的妻子告通姦罪，女學生反而吃上官司並遭判賠償50萬元，她覺得這樣的法律相當不合理，通姦罪應宣告違憲。

逾10位大法官也針對相關法律爭議詢問鑑定學者，請他們就歐美日各國法律實務進行分析，與會專家及代表除了法務部及法庭之友許幸惠外，全部認為通姦罪違憲。言詞辯論逾3小時後，審判長許宗力諭知1個月內指定期日公布釋憲結果。

(中時 )