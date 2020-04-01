台北晶華「栢麗廳」的重點取餐檯上，加了透明玻璃製的擋板，可進一步確保食物與食材衛生安全。（圖／姚舜）

台北晶華「栢麗廳」的海餐取餐區，已全面加裝環形透明玻璃製擋板，不會影響視線，卻可讓食材與菜餚更安全。（圖／姚舜）

台北晶華「栢麗廳」的空間舒適，並有大片落地窗面對酒店後花園。（圖／晶華酒店）

新冠肺炎疫情衝擊所有觀光飯店住房與餐飲生意，即便最受國人歡迎的吃到飽Buffet自助餐廳受到影響，為此，台北晶華酒店除在被Buffet控稱為「天下第一廳」的〈栢麗廳〉餐廳加裝透明玻璃製的防護擋板，全面提高防疫層級，同時宣布推出每張1980元的「Buffet美食獵遊護照」，持有護照的食客自即今(4/1)日起至4月30日的周日至周四，30小時內可在台北晶華酒店內的〈栢麗廳〉與位在信義誠品6樓的〈泰市場〉泰式自助餐廳，不限餐期和次數，換算下來最多可以吃到六餐。

配合「美食獵遊護照」開賣，台北晶華酒店並同步設計推出「一泊六食」優惠住房專案，兩人成行、每人3,300元即可入住晶華酒店豪華客房30小時，並獲贈「美食獵遊護照」、於住宿期間恣意大啖Buffet，享受如乘坐郵輪度假一般的全包式(all inclusive)餐飲服務。台北晶華酒店欲藉此「史上含最多餐」的美食獵遊護照與住房優惠套裝，全力衝刺餐飲與住房業績。

「晶華Buffet美食獵遊護照」從吃第一餐開始算起，30小時內可以不限次數享用。經過精打細算，從中午12點午餐開始吃起最划算，30小時內可吃到第一天午餐、下午茶與晚餐，以及第二天的早餐、午餐與下午茶，足足可以「拚6餐」。但如果是從早餐或晚餐開始，則30小時內最多就只能「衝」到5餐。

台北晶華酒店表示，將於今（4/1)日推出開賣的「一泊六食」住房專案，不必等到下午，中午12點就可以辦理Check in入住，換言之，購買專案客人買上就可開始狂吃猛嗑Buffet了。

台北晶華酒店〈栢麗廳〉所以被稱為台灣自助餐飲界「天下第一廳」，主要是餐廳深諳Buffet控脾胃與口味，以最多選擇的魚蝦蟹貝大量現流海鮮專區，以及最多沙拉與菜色和醬汁選擇投消費者所好，餐期開餐時常見排隊人龍，單一餐廳每月業績超過3000萬元，可抵中一小型飯店單月業績。

也因為〈栢麗廳〉為台北晶華酒店「金雞母」，所以全面提高防疫讓消費者吃得安心，晶華酒店斥資在沙拉、海鮮以及甜點餐檯加裝透明的玻璃防護擋板，此「美食金鐘罩」已在昨（3／31)日架設完成，並於今（4／1)日啟用，進一步保障食物安全以及食客健康，食客取菜時將更加安心。

(工商 )