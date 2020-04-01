一名從北韓脫逃的政治犯金日順（化名）近日向聯合國「北韓人權調查委員會」披露，當北韓的政治犯死後，屍體竟會被拿來當作是人體肥料，就連小孩子在路邊尿尿都可以看到一隻腐爛的手臂。

據《每日郵報》報導，金日順曾是北韓首都平壤北邊价川市的政治犯，順利逃離集中營並脫北後，她向「北韓人權調查委員會」透露，北韓集中營的農作物之所以會如此成功，是因為當局把政治犯的屍體當作為天然肥料，甚至有警衛語出驚人地說：「應該把屍體均勻地鋪在農地上，才能使土地更肥沃。」

金日順又爆料，他們把屍體埋在山上，但又沒有埋好，導致小朋友在路邊尿尿時看到一隻手臂伸了出來；不過「北韓人權調查委員會」也指出，並沒有在衛星雷達上看到火葬場或是類似的東西。

委員會執行董事斯卡拉托尤（Greg Scarlatoiu）痛批，北韓政權為了鞏固自己的地位，不惜以殘酷的方法來剝削人民，儘管全球各地正深受新冠肺炎疫情所困，但金式政權卻持續傷害國家人民。

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(中時電子報)