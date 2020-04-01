董至成近年到大陸發展事業，日前卻傳和老婆羅若云21年婚姻告吹，兩人為了爭產似乎鬧翻，董至成上節目談老婆離婚態度，甚至以「最毒婦人心」5字形容，而傳聞羅若云變心原因和兒子的游泳女教練過從甚密有關，媒體報導，董至成因此呼籲妻子「別當負面教材」，還提醒老婆別在兒子面前女女曖昧。

今年2月董至成傳出和羅若云婚變，上月底董至成回民視錄節目，談到離婚進展，他無奈表示事發至今只見過羅若云兩次，離婚細節都交給律師處哩，說到財產，他說內湖住家、一間房地產和一間板橋店面價值上億，都在羅若云名下，自己過去都是向羅若云領零用錢，希望對方高抬貴手，財產分他一半。

至於羅若云傳女女曖昧，董至成先是坦言有聽說過這事，但又說仍在試著了解這件事。據《鏡周刊》報導，董至成曾在節目上夫妻私密事，指太太過去曾因他不洗澡嫌棄，可最後還是「翻雲覆雨」，說到羅若雲的女女八卦，董至成放話說，不管她們感情是如膠似漆還是恩愛，但記得別在13歲兒子眼前上演「負面教材」。

(中時電子報)