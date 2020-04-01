新型冠狀病毒肆虐全球，台灣防疫成績亮眼，屢被外國媒體點讚，歐美現正陷入大流行震央，連世界最強國美國也向外救援，新冠肺炎爆發地中國大陸疫情已趨緩和，曾疫情大爆發的韓國也有效率管控，成為歐美取經的對象。有網友在PTT求問卦，為何台灣經驗沒被複製？對此，網友神回應，「台灣模式不適合其他國家」！

原PO求問，「台灣媒體一直說我們抗疫成果顯著，之前日韓也曾有媒體報導台灣抗疫不錯，但為什麼現在歐美疫情大爆發，反而都去問中國或韓國？剛才還看到新聞，韓國總統接到法國總統電話請益，怎麼我們都沒接到電話？到底是我們國際地位真的低到不行，還是其實被政府騙了，抗疫根本沒有中韓好？」

對此，網友紛紛留言給解答，「因為台灣沒有大爆發，韓國有然後控制下來」、「歐美當然先去問有大爆發且能控制的國家啊」、「你平行時空喔，國外早就報導到不要不要」、「我們是事前預防就做好了，已爆發的當然沒法適用」、「找韓國或中國問都很合理啊，一個最先爆發一個防擴得當」、「法國該請益韓國正常，台灣又沒大爆發」、「爆發的國家學習韓國，沒爆發的學台灣啊」、「韓國叫減災，台灣的才是圍堵，沒讀書可憐哪」、「台灣模式不適合其他國家」。

(中時電子報)