板信商銀大直分行前天遭歹徒持改造突擊步槍，在74秒內搶走78萬餘元，檢警循線追緝，昨下午在桃園龍潭超商前，不費一槍一彈，將陳姓搶匪圍捕到案。面對警方突襲，陳錯愕地說：「怎麼那麼快！」坦承缺錢，才會拚一把搶銀行，不過警方查出，住在北投的陳嫌，早在2012年就犯下北投彩券行搶案，兩次都假裝是外地人，搭乘捷運在站內變裝後犯案，試圖混淆警方追查，但最後都躲不過法網。

54歲陳嫌身材瘦小，作案前曾多次轉搭捷運及計程車，疑要製造斷點，找合適運將下手搶車，但因對方都比他壯，只得放棄。最後在芝山捷運站前，搭上女運將的計程車，先給1000元讓降低對方戒心，趁運將下車如廁空檔把車偷走，到大直北安路觀察地形。

陳進入銀行後，先對保全員右大腿開1槍，再朝天花板掃射5槍威嚇警告，迅速搜刮近80萬元現金，再駕著偷來的計程車逃逸，將車棄置於林口路邊。疫情當頭，竟發生銀行槍擊搶案，檢警極為重視，警政署長陳家欽前晚更親自主持專案會議。

警方調閱監視器畫面，與採集到的生物跡證，12小時內就掌握陳的身分及犯案軌跡，通報境管。警方發現，他有強盜、詐欺、偽造文書等前科，2012年曾因繳不出罰金及女兒學費，以相同手法持刀洗劫一家常光顧的彩券行，搶走1萬多元現金及3萬元刮刮樂，3年前才假釋出獄。

陳案發後先折回五股，再駕友人轎車逃亡。昨下午警方尾隨跟蹤他3小時，趁他將車停到路邊、準備到超商休息時，認為是最不會傷及無辜的時機，大批員警包抄、不費一槍一彈將他托下車制伏，從車上查獲1把改造手槍、子彈與剩餘贓款。

陳辯稱，作案用的改造M4突擊步槍，是向台中友人借得，昨已歸還；贓款已用掉10餘萬元拿去還債。但因說詞反覆，未交代友人身分，警方昨晚將他押回分局偵訊，將擴大追查涉案槍枝，依強盜、槍砲、殺人未遂等罪送辦。

(中時電子報)